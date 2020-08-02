Посольство РФ в Иране не стало комментировать слухи о попытке теракта в генконсульстве

Российское посольство в Иране считает слухами появившиеся сведения о планах одной из иранских организаций устроить теракт в генконсульстве РФ в Реште.

Иранская государственная телерадиокомпания IRIB ранее обвинила организацию "Тондар" в попытке устроить теракт в генконсульстве РФ, расположенном в Реште. Источники информации СМИ не привело. Представитель российского посольства в Иране заявил РИА Новости, что ведомство "непроверенные слухи не комментирует".

В Иране недавно был задержан лидер организации "Тондар", которую местные власти называют террористической, сообщает телеканал "360". Группировка выступает за возвращение монархии.