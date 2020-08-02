Тысячи россиян впервые после объявления пандемии пересекли границу с Абхазией

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1:38   2 Августа 2020
Общество

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Несколько тысяч россиян уже воспользовались возможностью провести свой отпуск в Абхазии. Об этом рассказал заместитель главы Службы государственной безопасности республики Рустам Латипов.

Он отметил, что множество российских граждан прибыли в страну после открытия границ, ранее закрытых из-за пандемии коронавирусной инфекции. Известно, что аналогичный шаг для жителей Абхазии предприняли в Москве, передает телеканал "360".

"Большая часть — это туристы. Переход интенсивный", — заявил Латипов.

Решение о снятии ограничений накануне приняли специалисты оперативного штаба под предводительством вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщает РИА Новости. До этого данное намерение поддержали в Роспотребнадзоре и Минздраве РФ. В ведомствах подчеркнули, что решение принято с учетом показателей эпидемиологической ситуации в Абхазии.

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Автор: Яна Либерман
#россия #туризм #абхазия

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