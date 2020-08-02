Оливер Стоун назвал теорию о "российском вмешательстве" в выборы США 2016 года "чушью"

Теорию заговора о "вмешательстве" Российской Федерации в президентские выборы Соединенных Штатов 2016 года раскритиковал обладатель трех премий "Оскар", американский режиссер Оливер Стоун.

Режиссер заявил, что он не привык врать и не согласен с тем, что многие верят в эту теорию заговора, передает The Hollywood Reporter.

"Боже мой, вы действительно считаете, что в эту русскую предвыборную чушь должны верить все? Должны с ней соглашаться?", — задался риторическими вопросами Стоун.

Обладатель трех премий "Оскар" добавил, что людям, которые в это верят, необходимо поговорить с "умными людьми". По его словам, они объяснят, что это были "внутренние разборки".

Недавно спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обвинила Россию во "вмешательстве" в выборы президента США в 2020 году, передает телеканал "360".