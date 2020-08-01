Вавилов, Анохин и Манукян оценили позицию Китая по ливийской проблематике

Китай собирается принять активное участие в урегулировании ситуации в Ливии. Китайская политика относительно обстановки в африканской стране во многом совпадает с позицией России. Такое заявление сделали эксперты Федерального агентства новостей.

Профессор МГУ Александр Вавилов считает, что заинтересованность Китая в урегулировании конфликта в Ливии обусловлено экономической выгодой, передает Федеральное агентство новостей. Именно поэтому Китай выступает за дипломатический подход в решении вопроса в африканской стране, при этом не поддерживая ту или иную сторону. Такой подход, по существу, совпадает с позицией России.

"Потому что Ливия для Китая — очень большой и широкий рынок сбыта и одновременно источник хорошего углеводородного сырья", — уточнил он.

Вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин уверен, что Пекин решился принять участие в урегулировании конфликта в Ливии из-за США. Китайские власти имеют опасения касательно того, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии может оказаться "марионеткой" Вашингтона.

В свою очередь эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян считает, что решение Китая о поддержке Ливии связано с тем, что на руководящих постах ПНС Ливии находятся террористы.