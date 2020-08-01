Туристический сезон в Геленджике: Венецией не пахнет

О Геленджике говорить начинают еще в Сочи. Добраться же до него из столицы Олимпиады-2014 комфортно не выйдет. До Туапсе еще ходит «Ласточка», да и другого транспорта предостаточно, а вот остальные 136 км пути предстоит трястись в автобусе. Бонусом — праздничный серпантин.

Спрашиваю у проводника в поезде почему замечательный мужик не сделает железную дорогу в Геленджик. Отвечает: «Геленджик — это другая страна».

Заядлый путешественник знает, что любая попытка выехать в другую страну подальше от соотечественников заканчивается встречей с этими самыми соотечественниками. А иногда и с соседями по городу или того хуже — району. Геленджик — не исключение.

Первая же собеседница, которая просит присмотреть за ее чемоданом, оказывается из Москвы. Вот мы уже вместе едем в такси (в лучших южных традициях), а за стаканом чая оказывается, что две недели назад мы случайно уже пересекались в столице. На митинге у Пушкинской площади. Так и запишем: Геленджик — город совпадений.

Но пока еще мы стоим на вокзале и ждем свой Uber. Местный престарелый житель (а, может быть, и тот самый замечательный мужик из творчества раннего Шнура) не упускает возможности предложить дамам и трансфер подешевле (читай, в два раза дороже рынка), и номер в собственном «высококлассном» отеле.

«Девчата, жилье дешевое надо? Гостиница Екатерина, полторы тысячи рублей», - зазывал предприимчивый житель.

Услышав отказ, товарищ в белых брюках и рубашке начинает утверждать, что владеет автовокзалом. О! Новая знакомая Лидия как раз приехала поработать. Узнаю, почему не сообщает о своем намерении владельцу автовокзала, отеля и таксопарка. Ловлю встречный вопрос: «Вы чего не видите, что он барыга?»

Откровенных барыг и прочих умельцев обойти систему и навариться на этом я уже видела в Туапсе. Неужели чем дальше от Сочи, тем больше финансовых приключений?

Желание расплатиться картой в самом центре курорта может закончиться неудачей. Безналичный расчет в «стране Геленджик» не приветствуют. И это в год пандемии, когда в Центральной России со всех сторон звучит: «Пожалуйста, используйте бесконтактный платеж».

Вдобавок, в центре курорта действует правило: сначала деньги, потом еда. Здесь бы начать вешать нос и вздыхать, размышляя о русском юге. Но как бы не так. Десять минут ходьбы по набережной в сторону пляжа «Сады морей» заставляют думать о существовании пространственно-временных порталов. И вот ты уже в Венеции-2020.

«Только в Венеции плохо пахнет», — соглашаются друг с другом впереди идущие хипстеры.

Живописная бухта с прозрачной водой, белоснежные шезлонги, завораживающие горы с почти голливудскими буквами «Г Е Л Е Н Д Ж И К» от первого впечатления не оставляют и следа.

Стильные рестораны с авторскими десертами и изобилием морепродуктов стирают из памяти неудачный гастрономический опыт в начале пути.

«Мне чем нравится этот город? Он компактный, европеизированный, не то, что эта Анапа колхозная, где все дома 90го года», — категорично рассуждает туристка на пляже.

«Девушка в панаме, не хотите на банане?», — прерывает ее продавец развлечений.

Соседям ее прямо сообщает, что их толстые золотые цепочки наводят на мысль об их желании купить самую дорогую услугу. И следом признается, что чувствует себя богом продаж:

«Еще винца накатал, меня сейчас не остановить».

Не остановить в Геленджике и поток туристов. Таксисты жалуются, что не вылезают из машин. Спят и водят. Наверное, поэтому двое водителей, с которыми мне удалось пообщаться, не успели посмотреть на новую местную достопримечательность — прибитый к берегу африканский корабль «Рио». В декабре прошлого года судно не справились с погодными условиями и оказалось выброшенным на мель. Там и стоит.

Толпы желающих едут смотреть на водный транспорт не только из близлежащих Геленджика и Новороссийска, но и со всей России. Поспешить, действительно, стоит, ведь бесхозное судно планируют распилить. По словам местных, разговоры об этом ходят не только у власти, но и в народе. Умников, мечтающих обогатиться, немало.

Ну а пока решается судьба Рио, туристы как никогда обогащают город-курорт Геленджик. И если москвичка Лидия с волнением рассказывала, что столицу России планируют переносить в Сибирь, то «отечественная Венеция» не волнуется. Все же другая страна.