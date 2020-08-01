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22:45   1 Августа 2020
Политика

Тимошенко готова помочь Зеленскому вернуть Донбасс

Тимошенко готова помочь Зеленскому вернуть Донбасс

Лидер фракции "Батькивщина" в Раде Юлия Тимошенко считает, что в вопросе возвращения Донбасса Киев не должен поступиться национальными интересами. Она предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь своей команды.

Тимошенко отметила, что у ее политической силы имеется собственная концепция по возвращению Донбасса. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.

Политик также прокомментировала назначение экс-президента Украины Леонида Кравчука на пост главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Она подчеркнула, что относится к бывшему украинскому лидеру с большим уважением.

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Автор: Василий Пименов
#донбасс #украина #тимошенко #зеленский

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