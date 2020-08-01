Тимошенко готова помочь Зеленскому вернуть Донбасс

Лидер фракции "Батькивщина" в Раде Юлия Тимошенко считает, что в вопросе возвращения Донбасса Киев не должен поступиться национальными интересами. Она предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь своей команды.

Тимошенко отметила, что у ее политической силы имеется собственная концепция по возвращению Донбасса. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.

Политик также прокомментировала назначение экс-президента Украины Леонида Кравчука на пост главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Она подчеркнула, что относится к бывшему украинскому лидеру с большим уважением.