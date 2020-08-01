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22:08   1 Августа 2020
Политика

CNN назвали почти четыре десятка признаков неравнодушия Трампа к России

CNN назвали почти четыре десятка признаков неравнодушия Трампа к России

Президент США Дональд Трамп тайно восхищается Россией и ее лидером Владимиром Путиным. Такое заявление сделала телеведущая CNN Брианна Килар. Она привела 37 доказательств своей теории.

Действия Трампа идут вразрез его заявлениям о самой жесткой политике в отношении России, уверена Килар. По ее словам, американский лидер отказывается признавать, что Москва якобы "наносит удары по американским войскам". Трамп также неоднократно лестно высказывался о Путине, передает "ПолитРоссия". Килар также упомянула, что американский лидер поздравил своего российского коллегу с победой на президентских выборах и обещал посетить Москву.

В списке телеведущей CNN оказалась и помощь России со стороны США в борьбе с коронавирусом и предоставление аппаратов ИВЛ. По мнению Килар, "Трамп радует Путина снова и снова, подвергая жесткой критике НАТО". Американская журналистка осудила президента США за попытку вернуть Россию в G7, а также снова передать Москве дипломатические здания в Нью-Йорке и Мэриленде.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сша #трамп

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