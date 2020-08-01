ВОЗ: пандемия коронавируса нового типа продлится еще долго
Пандемия COVID-19 все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Также в ВОЗ предупредили, что пандемия коронавируса будет длиться еще долго, передает РИА Новости.
"Пандемия все еще представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение", — заявили в ВОЗ.
Специалисты Всемирной организации здравоохранения настаивают на продолжении консолидации усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией на межнациональном уровне.