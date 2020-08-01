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21:14   1 Августа 2020
Общество

ВОЗ: пандемия коронавируса нового типа продлится еще долго

ВОЗ: пандемия коронавируса нового типа продлится еще долго

Пандемия COVID-19 все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Также в ВОЗ предупредили, что пандемия коронавируса будет длиться еще долго, передает РИА Новости.

"Пандемия все еще представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение", — заявили в ВОЗ.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения настаивают на продолжении консолидации усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией на межнациональном уровне.

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Автор: Кристина Мокроусова
#воз #пандемия #коронавирус

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