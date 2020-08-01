Политолог Ганжара: политика Зеленского строится на пустой риторике

Политика президента Украины Владимира Зеленского строится на пустой риторике, а вместо обещанного снижения тарифов ЖКХ он повышает цены, говорит политолог Владислав Ганжара.

Зеленский ради кредита Международного валютного фонда (МВФ) готов вогнать страну в хаос, хотя ему давно стоило объявить дефолт, утверждает эксперт. МВФ ставит Украине жесткие условия, которые выгодны ему самому, но никак не Украине, граждане которой еле выживают в условиях дикого роста цен и снижения зарплат и пенсий, пишет "Экономика сегодня".

Средняя зарплата украинцев не превышает и 100 долларов, а пенсии остаются на уровне периода шестилетней давности и составляют около 1000 гривен. На такие деньги почти невозможно жить, учитывая, что цены на услуги и ЖКХ растут в ускоренном темпе, рассуждает Ганжара. Большинство украинцев ждет подорожание всех услуг от 1 до 22%.

В этой ситуации власти поступают в угоду Западу и Европе — вместо того, чтобы отказаться от кредитов и объявить дефолт, они тащат страну "на плаху". Государственный долг Украины вырос на 2,89 млрд долларов в июле 2020 года и составил 85,01 млрд долларов: внешний долг — 51,12 млрд долларов, а внутренний — 33,90 млрд долларов. Эта сумма колоссальна для Украины, говорит политолог.

Ситуация дошла до той степени, что украинская экономика попросту теряет любые шансы на восстановление, а страдают от этого простые граждане. Ганжара подчеркивает, что МВФ совсем не интересует судьба страны, которой они дали денег в долг — фонд всегда остается в выигрыше. И пока Украина будет поступать в угоду фонду, Западу, Европе, слепо соглашаясь со всеми условиями, народ будет все больше втягиваться в эту кабалу, резюмирует эксперт.