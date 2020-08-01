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21:01   1 Августа 2020
Армия

Баранец: российский "Лотос" серьезно усилит боевую мощь Воздушно-десантных войск РФ

Баранец: российский "Лотос" серьезно усилит боевую мощь Воздушно-десантных войск РФ

Ростех впервые показал опытный образец 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия (САО) "Лотос" в действии. О перспективах нового орудия рассказал военный обозреватель газеты "КП", полковник в отставке Виктор Баранец.

Авиадесантируемое плавающее самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос" создано для повышения огневой мощи подразделений и для замены стоящих сейчас на вооружении "Нона", пишет сайт Экономика Сегодня.

Масса новой боевой машины достигает 18 тонн, а максимальная скорость - около 70 км/ч. Мощность двигателя - 450 л.с. при запасе хода не менее 500 км. Расчет "Лотоса" предусматривает четыре человека, а основным вооружением станет артиллерийское орудие 120-мм калибра.

Наравне с "Лотосом" разрабатывается новая машина управления артиллерийским огнем "Завет-Д". Оба орудия смогут транспортироваться самолетами военно-транспортной авиации и десантироваться парашютным способом.

Военный эксперт Баранец отметил, что "Лотос" способен существенно повысить огневую мощь Воздушно-десантных войск России. Орудие поможет десантникам выполнять важные задачи с меньшими жертвами.

Однако, при этом Баранец подчеркнул, что "Лотос" может вызвать зависть у США и побудит их к попыткам создания идентичного по мощи орудия. В настоящее время у Соединенных Штатов есть орудие аналогичного типа, но по тактико-техническим характеристикам оно несопоставимо с российским "Лотосом".

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Автор: Илья Романович
#ростех #баранец #лотос #САО

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