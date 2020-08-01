СК Белоруссии избрал меру пресечения задержанным россиянам

Меру пресечения в отношении задержанных граждан РФ избрали 1 августа в Белоруссии. Об этом рассказал глава местного СК.

Руководитель Следственного комитета Белоруссии подчеркнул, что 33 ранее задержанных россиянина заключены под стражу. Александр Лукашенко до этого заявил, что Минск готов взаимодействовать с Москвой по этому делу.

В столице Белоруссии 31 августа состоялись переговоры посла РФ Дмитрия Мезенцева и главы МВД генерала Юрия Караева. Российский дипломат заявил, что обвинения, выдвинутые Минском, абсурдны.