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20:58   1 Августа 2020
Экономика

США потеряли 250 млн долларов на ошибочных выплатах в рамках господдержки предприятий

США потеряли 250 млн долларов на ошибочных выплатах в рамках господдержки предприятий

Программа государственной поддержки предпринимателей в США во время пандемии осуществляет свою деятельность с серьезными сбоями. Вследствие чего были потеряны колоссальные суммы из бюджета.

Согласно отчету генерального инспектора Администрации малого бизнеса США, ошибочно было выплачено около 250 млн долларов предпринимателям. Об этом сообщает издание News Front.

Выплаты получали граждане, которые не соответствуют условиям программы. Средства выделялись предпринимателям, зарегистрированным после 31 января 2020 года. Эта ошибка обошлась бюджету страны многомиллионными затратами. Также осуществлялись дублированные выплаты, а некоторые предприятия получили помощь трижды.

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Автор: Яна Либерман
#сша #выплаты #предприятия

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