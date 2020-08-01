Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ВОЗ: пандемия коронавируса нового типа продлится еще долго

ВОЗ: пандемия коронавируса нового типа продлится еще долго

 Российские туристы заинтересовались премиальным отдыхом в Крыму

Российские туристы заинтересовались премиальным отдыхом в Крыму
Политолог Ганжара: политика Зеленского строится на пустой риторике

Политолог Ганжара: политика Зеленского строится на пустой риторике

 США потеряли 250 млн долларов на ошибочных выплатах в рамках господдержки предприятий

США потеряли 250 млн долларов на ошибочных выплатах в рамках господдержки предприятий
Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать

 Вассерман рассказал, чем осложняется ситуация с коронавирусом в США

Вассерман рассказал, чем осложняется ситуация с коронавирусом в США
ВОЗ: пандемия коронавируса нового типа продлится еще долго

ВОЗ: пандемия коронавируса нового типа продлится еще долго

 Российские туристы заинтересовались премиальным отдыхом в Крыму

Российские туристы заинтересовались премиальным отдыхом в Крыму
Политолог Ганжара: политика Зеленского строится на пустой риторике

Политолог Ганжара: политика Зеленского строится на пустой риторике

 США потеряли 250 млн долларов на ошибочных выплатах в рамках господдержки предприятий

США потеряли 250 млн долларов на ошибочных выплатах в рамках господдержки предприятий
Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать

 Вассерман рассказал, чем осложняется ситуация с коронавирусом в США

Вассерман рассказал, чем осложняется ситуация с коронавирусом в США
20:31   1 Августа 2020
Общество

Российские туристы заинтересовались премиальным отдыхом в Крыму

Российские туристы заинтересовались премиальным отдыхом в Крыму

В текущем курортном сезоне пятизвездочные номера в крымских отелях пользуются большой популярностью, заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

По словам министра, сейчас больше всего загружен Южный берег Крыма, там заселилось 90-95% туристов. Наибольший рост наблюдается в премиальном сегменте, от пяти звезд и выше, такие отели пользуются большим спросом. Большинство пятизвездочных отелей уже полностью заполнено, но хорошие апартаменты все равно можно найти, сообщил Волченко.

В конце июля глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что полуостров принял первый миллион туристов в 2020 году. По его мнению, республика сейчас переживает пик популярности. Внутренний туризм для жителей Крыма стартовал 15 июня, из других регионов России в Крым можно было приехать с 1 июля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#крым #туризм #популярность

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...