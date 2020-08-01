Российские туристы заинтересовались премиальным отдыхом в Крыму

В текущем курортном сезоне пятизвездочные номера в крымских отелях пользуются большой популярностью, заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

По словам министра, сейчас больше всего загружен Южный берег Крыма, там заселилось 90-95% туристов. Наибольший рост наблюдается в премиальном сегменте, от пяти звезд и выше, такие отели пользуются большим спросом. Большинство пятизвездочных отелей уже полностью заполнено, но хорошие апартаменты все равно можно найти, сообщил Волченко.

В конце июля глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что полуостров принял первый миллион туристов в 2020 году. По его мнению, республика сейчас переживает пик популярности. Внутренний туризм для жителей Крыма стартовал 15 июня, из других регионов России в Крым можно было приехать с 1 июля.