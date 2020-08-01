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20:30   1 Августа 2020
Армия

Протест ливийцев в Триполи закончился расстрелом митингующих со стороны террористов ПНС

Протест ливийцев в Триполи закончился расстрелом митингующих со стороны террористов ПНС

Боевики так называемого Правительства национального согласия Ливии открыли огонь по участникам акции протеста в Триполи. Митингующие собрались в районе Абу Салим, чтобы выразить недовольство руководству ПНС в связи с тяжелыми условиями проживания.

Известно, что на оккупированных боевиками ПНС территориях наблюдаются систематические перебои с подачей воды и электричества. Также местным жителям подолгу не выплачивают зарплаты. Однако, акция протеста против произвола руководства ПНС обернулась для жителей плачевно - джихадисты атаковали митингующих, открыв по ним огонь, пишет ФАН.

В настоящий момент известно, что три человека находятся в критическом состоянии в больнице Аз-Завии. Ранения получили как минимум четыре человека.

В Триполи уже неоднократно проходили акции протеста против режима ПНС, и каждый раз вместо диалога боевики применяли силу в отношении горожан.

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Автор: Илья Романович
#ливия #протест #триполи #пнс

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