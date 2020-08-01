Террористы ПНС Ливии совершили убийства на почве расизма

Жители Ливии обнаружили тела людей, убитых террористами Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на почве расовой ненависти, пишут СМИ.

Боевики ПНС Ливии убивают мирных жителей из-за своих расистских взглядов, передает ФАН. Доказательства зверств боевиков были опубликованы в арабоязычном сегменте соцсетей. На фотографиях, сделанных местными жителями города Каср бен Гашир, можно увидеть тела людей, убитых террористами из-за расовой ненависти.

Террористы ПНС Ливии захватили эти территории в ходе совместного наступления с турецкими военнослужащими. После того как ряд городов был оккупирован боевиками, их захлестнула волна преступности. Радикалы и наемники из Сирии начали массово грабить и похищать мирных жителей на захваченных землях.