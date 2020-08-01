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Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с РФ по делу о задержанных россиянах

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20:04   1 Августа 2020
Политика

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с РФ по делу о задержанных россиянах

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с РФ по делу о задержанных россиянах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил аккуратно обращаться с задержанными гражданами РФ.

В субботу, 1 августа, лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна открыта для взаимодействия с Российской Федерацией по делу о задержанных россиянах. Об этом сообщило информационное агентство "БелТА". Также президент добавил, что дал распоряжение, чтобы с задержанными россиянами обращались аккуратно.

Добавим, что посол Российской Федерации в Минске Дмитрий Мезенцев обговорил с главой МВД Белоруссии генералом Юрием Караевым ситуацию вокруг задержанных граждан РФ. Он отметил, что обвинения, которые были выдвинуты белорусской стороной, не выдерживают никакой критики и являются абсурдными.

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Автор: Руслан Неглинный
#минск #белоруссия #лукашенко

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