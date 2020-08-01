Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов одобрил предложение сделать стеклянную крышу в библиотеке имени Чехова

Беглов одобрил предложение сделать стеклянную крышу в библиотеке имени Чехова

 Мурашко: вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

Мурашко: вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с РФ по делу о задержанных россиянах

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с РФ по делу о задержанных россиянах

 Налоговики в Удмуртии собираются взыскать с НКО Навального почти 3 млн рублей

Налоговики в Удмуртии собираются взыскать с НКО Навального почти 3 млн рублей
Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать

 Вассерман рассказал, чем осложняется ситуация с коронавирусом в США

Вассерман рассказал, чем осложняется ситуация с коронавирусом в США
Беглов одобрил предложение сделать стеклянную крышу в библиотеке имени Чехова

Беглов одобрил предложение сделать стеклянную крышу в библиотеке имени Чехова

 Мурашко: вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

Мурашко: вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с РФ по делу о задержанных россиянах

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с РФ по делу о задержанных россиянах

 Налоговики в Удмуртии собираются взыскать с НКО Навального почти 3 млн рублей

Налоговики в Удмуртии собираются взыскать с НКО Навального почти 3 млн рублей
Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать

 Вассерман рассказал, чем осложняется ситуация с коронавирусом в США

Вассерман рассказал, чем осложняется ситуация с коронавирусом в США
19:22   1 Августа 2020
Политика

Налоговики в Удмуртии собираются взыскать с НКО Навального почти 3 млн рублей

Налоговики в Удмуртии собираются взыскать с НКО Навального почти 3 млн рублей

Некоммерческое формирование "Фонд организации и координации защиты прав граждан" (ФОКЗПГ) в Удмуртии, которое контролирует деятельность ячеек блогера Алексея Навального, имеет налоговую задолженность в размере 2,6 млн рублей.

Соответствущую информацию предоставил Telegram-канал "Фонд бабла с коррупцией". Организация зарегистрирована на Ильдара Закирова. Из-за большого налогового долга в отношении структуры возбудили исполнительное производство.

Закиров задолжал государству 125,6 тыс. рублей. Вероятно, что связанная с Навальным организация в очередной раз принимает участие в мошеннической схеме. Об этом написало издание "ПолитЭксперт".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#налоги #навальный #фонд #закиров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...