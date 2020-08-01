Налоговики в Удмуртии собираются взыскать с НКО Навального почти 3 млн рублей

Некоммерческое формирование "Фонд организации и координации защиты прав граждан" (ФОКЗПГ) в Удмуртии, которое контролирует деятельность ячеек блогера Алексея Навального, имеет налоговую задолженность в размере 2,6 млн рублей.

Соответствущую информацию предоставил Telegram-канал "Фонд бабла с коррупцией". Организация зарегистрирована на Ильдара Закирова. Из-за большого налогового долга в отношении структуры возбудили исполнительное производство.

Закиров задолжал государству 125,6 тыс. рублей. Вероятно, что связанная с Навальным организация в очередной раз принимает участие в мошеннической схеме. Об этом написало издание "ПолитЭксперт".