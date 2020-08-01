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18:55   1 Августа 2020
Армия

Американская журналистка сообщила о планах ПНС сформировать "полицию" из наемников

Американская журналистка сообщила о планах ПНС сформировать "полицию" из наемников

Террористическое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии намеревается сформировать новую "полицию" из наемников, переброшенных из Сирии, пишут СМИ.

Формирование "полиции" будет проводиться из 3000 сирийских боевиков, завербованных бывшим командиром так называемой "Сирийской свободной армии" Захиром аль-Сакетом, известным связями с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ, передает ФАН сообщение американской журналистки Линдси Спелл в соцсетях.

Созданная из радикалов структура будет интегрирована в правоохранительную систему Ливии, однако, чем именно будут заниматься боевики, размещенные на оккупированных преступным режимом Файеза Сарраджа территориях, в настоящий момент неизвестно. Кроме наемников в "полицию" войдут также и исламисты из различных террористических группировок.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сирия #полиция #ливия #наемники #пнс

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