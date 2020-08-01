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18:48   1 Августа 2020
Политика

Аль-Мишри поддержал перемирие, чтобы сохранить доверие Запада

Аль-Мишри поддержал перемирие, чтобы сохранить доверие Запада

Глава Госсовета так называемого Правительства национального согласия Ливии Халед аль-Мишри поддержал заявление министра внутренних дел ПНС Фатхи Башаги о перемирии, чтобы сохранить доверие Вашингтона.

Ранее Башага делал заявление о готовности к переговорам и к участию в дипломатическом процессе для достижения перемирия и вывода страны из кризиса, пишет Федеральное агентство новостей. При этом министр сам признался журналистам, что итоги президентских выборов в США существенно повлияют на внутриливийский кризис, чем и показал свой страх потерять поддержку Запада.

Вброс Башаги поддержал и глава Госсовета ПНС Халед аль-Мишри, который еще три дня назад отрицал возможность переговоров с представителями Ливийской национальной армии. В данный момент аль-Мишри призвал восток Ливии принять условия ПНС и начать "мирное" урегулирование конфликта.

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Автор: Руслан Неглинный
#ливия #аль-мишри #пнс #Башаги

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