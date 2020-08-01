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18:38   1 Августа 2020
Экономика

Эксперт ДФУ подверг критике предложение запретить рекламу кредитов

Эксперт ДФУ подверг критике предложение запретить рекламу кредитов

Экономика достаточно тщательно исследует поведение потребителя на рынке, заявил журналистам доцент кафедры "Финансы и кредит" Школы экономики и менеджмента ДФУ Максим Кривелевич. Он раскритиковал предложение запретить рекламу кредитов.

Опрошенные журналистами аналитики считают, что одной из причин высокого числа взысканий имущества по неоплаченным кредитам является недобросовестная реклама займов со стороны банков. Используя маркетинг, организации создают образ кредита как быстрого способа получить деньги. Однако многие граждане, в том числе пенсионеры, могут оказаться в ситуации, когда полученная ссуда будет им не по средствам.

Подобные заявления могут сделать только не знающие вопроса люди, заявил "Народным новостям" Кривелевич. Поведение потребителя и его взаимоотношение с рекламой являются объектом постоянных исследований — несколько из них даже получили Нобелевскую премию. До сих пор нет доказанной связи между рекламным сообщением и потреблением в условиях ассиметричной информации. В связи с этим эксперт считает заявление о необходимости запретить рекламу кредитов "космической глупостью".

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Автор: Яна Либерман
#россия #банки #кредиты #реклама

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