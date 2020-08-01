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Беглов одобрил предложение сделать стеклянную крышу в библиотеке имени Чехова

Беглов одобрил предложение сделать стеклянную крышу в библиотеке имени Чехова

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Беглов одобрил предложение сделать стеклянную крышу в библиотеке имени Чехова

Беглов одобрил предложение сделать стеклянную крышу в библиотеке имени Чехова

 Мурашко: вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

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Аль-Мишри поддержал перемирие, чтобы сохранить доверие Запада

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18:00   1 Августа 2020
Общество

Беглов одобрил предложение сделать стеклянную крышу в библиотеке имени Чехова

Беглов одобрил предложение сделать стеклянную крышу в библиотеке имени Чехова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов одобрил новый проект по реконструкции библиотеки имени Чехова на улице Турку. Принято решение построить зданию стеклянную крышу.

Центральная районная библиотека №8 Фрунзенского района станет современным пространством. Сегодня в рамках рабочего визита градоначальник посетил объект на Загребском бульваре, сообщает издание "Невские новости".

Директор центральной библиотечной системы Фрунзенского района Дмитрий Карасев рассказал о деталях масштабного плана. После ремонта в библиотеку поставят новую технику — компьютеры и ксероксы. Пока еще проект окончательно не утвержден, поэтому сроки окончания работ неизвестны.

Сегодня Александр Беглов поздравил сотрудников противопожарной службы города с 15-м юбилеем образования ведомства. Он выразил благодарность пожарным за самоотверженность и верность своему делу, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Автор: Илья Романович
#беглов #фрунзенский район #библиотека имени чехова

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