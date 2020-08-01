Мурашко: вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России вакцинация от пневмонии коронавирусной инфекции будет бесплатной.

Информация о таком решении появилась 1 августа текущего года. Ранее стало известно, что жители страны сами могут решить, участвовать ли в мероприятии. Однако среди населения видна большая заинтересованность в происходящем.

"Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета", — произнес Мурашко.

Также сообщается, что вакцинация пройдет по плановой схеме. Первыми препарат против COVID-19 получат медицинские работники и учителя, а массовое мероприятие запланировано на осень.