Генерал-майор авиации рассказал, почему ВСУ модернизируют МиГ-29 в Израиле

Модернизацией украинского истребителя МиГ-29 займется израильская корпорация Elbit Systems, заявили в Минобороны Украины. Киев поручил компании качественно улучшить и нарастить боевые возможности самолета — как минимум, спроектировать новый бортовой радар и систему управления вооружением для «работы по земле», что бы это ни значило.

Сейчас Украина вооружена МиГ-29 с базовыми установками: это советская комплектация 1980-х годов. Генерал-майор авиации, кандидат технических наук Владимир Попов пояснил, что советские специалисты высокого класса после распада СССР уезжали на постоянное место жительства в другие страны — в основном, Германию, Израиль и США. Поэтому со своей задачей специалисты справятся.

«Израильские, а точнее бывшие советские специалисты на основе документации просто доработают эту технику до сколько-то приемлемого уровня, так как она сильно устарела – вплоть до того, что ее нельзя поднимать в воздух», — рассказал Попов в комментарии «Экономике Сегодня»

СССР вооружился МиГ-29 в 1982 году. Этот самолет активно экспортировался Советским Союзом в другие страны: в те времена истребитель был мощным образцом качественного советского авиастроения.

В 2018 году Украина имела на вооружении примерно 45 истребителей МиГ-29 в базовой комплектации, полученных «в наследство» от СССР в 1991 году. Только один из них был улучшен до версии МУ2. Безусловно, для 21-го века такая техника в базовом варианте без улучшений совсем неактуальна. Помимо этого стране досталось около 2800 летательных аппаратов — но в 1990-е годы Киев начал массово продавать технику на Ближний Восток, в Африку и другие регионы, говорит Попов.

«В идеале Украине стоило бы поступить по примеру Болгарии – обновить авиапарк современными машинами. Но денег на это нет. Да и к кому обратиться? Самые лучшие по соотношению «цена-качество» новые самолеты продает Россия, но Киеву здесь военные закупки, скорее всего, закрыты на неопределенно долгий срок. Покупать у новых «союзников» американцев — означает разориться», — рассуждает эксперт.

Тем не менее, советские МиГ-29 превосходят по некоторым характеристикам своих «сверстников» родом из 80-х — американские истребители F-16, которые Штаты гордо именуют «атакующими соколами». Такая «железная птица» способна подниматься в воздух лишь на 16 километров, а классический советский истребитель МиГ-29 — на все 20.