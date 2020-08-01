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17:33   1 Августа 2020
Политика

Публицист Пол Кругман уличил Трампа в непрофессионализме на фоне COVID-19

Публицист Пол Кругман уличил Трампа в непрофессионализме на фоне COVID-19

Американский лидер Дональд Трамп является некомпетентным руководителем, который не хочет покидать свою должность. К сожалению, он не просто предприниматель, но и президент США, сообщил американский публицист Пол Кругман.

По словам эксперта, сложно найти таких управленцев, которые совершают огромное количество ошибок. Трамп же проигнорировал советы от специалистов в области здравоохранения, что привело к вспышке COVID-19. Плюс ко всему, это негативно повлияло на экономический сектор государства.

Пол Кругман подчеркнул, что многие американцы получили свои последние чеки в рамках специальной помощи гражданам в условиях COVID-19, хотя пандемия по-прежнему свирепствует. К сожалению, у Трампа уже нет времени учиться на ошибках, пишет "ИноСМИ.ру".

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Автор: Ирина Большунова
#сша #экономика #трамп #коронавирус

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