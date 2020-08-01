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17:26   1 Августа 2020
Политика

Жириновский призвал Лукашенко провести "красивые" выборы, сняв свою кандидатуру

Жириновский призвал Лукашенко провести "красивые" выборы, сняв свою кандидатуру

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко следует снять свою кандидатуру с предстоящих выборов. С таким заявлением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на мероприятии, приуроченном к 50-летию его политической карьеры.

Член российской Госдумы с пониманием отнесся к желанию Лукашенко как можно дольше находиться во власти. Но Жириновский призвал бессменного белорусского лидера снять свою кандидатуру с выборов, чтобы провести "красивое" голосование. Слова лидера ЛДПР представлены в материале ФАН.

Белорусские СМИ 29 июля сообщили о задержании 33 россиян на территории республики. Эту ситуацию прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Автор: Юлия Яковлева
#выборы #жириновский #лукашенко

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