Жириновский призвал Лукашенко провести "красивые" выборы, сняв свою кандидатуру

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко следует снять свою кандидатуру с предстоящих выборов. С таким заявлением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на мероприятии, приуроченном к 50-летию его политической карьеры.

Член российской Госдумы с пониманием отнесся к желанию Лукашенко как можно дольше находиться во власти. Но Жириновский призвал бессменного белорусского лидера снять свою кандидатуру с выборов, чтобы провести "красивое" голосование. Слова лидера ЛДПР представлены в материале ФАН.

Белорусские СМИ 29 июля сообщили о задержании 33 россиян на территории республики. Эту ситуацию прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко.