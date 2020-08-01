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Участник незаконного митинга в Хабаровске приехал на него из Биробиджана

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17:15   1 Августа 2020
Общество

Участник незаконного митинга в Хабаровске приехал на него из Биробиджана

Участник незаконного митинга в Хабаровске приехал на него из Биробиджана

Организованная группа молодых людей подбивала жителей Хабаровска на беспорядки во время проведения митингов на территории города.

Пользователи интернета поделились уникальными кадрами, на которых группа молодых людей обсуждает возможность организации беспорядков в Хабаровске. По предварительным данным, вероятные провокаторы спортивного типа договаривались о плане своих действий в городе.

На кадрах оператор спрашивает у одного из парней, откуда они приехали. Молодой человек признался о прибытии из Биробиджана.

Несогласованные мероприятия прошли в Москве и Санкт-Петербурге в субботу, 1 августа. Сотрудники правоохранительных органов задержали около 13 человек на Пушкинской площади столицы.

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Автор: Илья Романович
#хабаровск #протесты #инцидент #митинги

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