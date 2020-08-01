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Участник незаконного митинга в Хабаровске приехал на него из Биробиджана

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 Оппозицию уличили в использовании бабушки-колясочницы для зрелищности на незаконных акциях

Оппозицию уличили в использовании бабушки-колясочницы для зрелищности на незаконных акциях
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16:58   1 Августа 2020
Общество

Оппозицию уличили в использовании бабушки-колясочницы для зрелищности на незаконных акциях

Оппозицию уличили в использовании бабушки-колясочницы для зрелищности на незаконных акциях

Бабушка-колясочница стала героем оппозиции на незаконной акции в Москве. СМИ сообщают, что для участия в несанкционированных митингах ее привозят в седьмой раз.

В столице 1 августа прошла несанкционированная акция в поддержку жителей Хабаровска, вышедших на "кормление голубей" в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Высказаться против ареста Фургала пришло небольшое количество москвичей. Кульминационным моментом стало появление колясочницы Марии, очень похожей на ту, что протестовала в прошлом году от предвыборного штаба Любови Соболь, пишет Nation News.

Колясочницу Марию уже несколько раз замечали на несанкционированных митингах оппозиции. Средства массовой информации с удовольствием ее фотографируют и берут эксклюзивные интервью. Ранее Федеральное агентство новостей предупреждало, что услугами бабушки могут воспользоваться ради создания медийного эффекта и привлечения внимания общественности.

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Автор: Кристина Мокроусова
#оппозиция #хабаровск #фургал #бабушка-колясочница

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