Макаренко рассказал об угрозе массовых мероприятий в Армении из-за COVID-19

Призывы участвовать в митингах во время пандемии коронавируса должны жестко наказываться. Такого мнения придерживается общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко.

Он прокомментировал выступления оппозиционеров в Армении против запрета проводить митинги во время пандемии. Армения сейчас занимает первое место среди стран Южного Кавказа по приросту новых случае коронавируса. Об этом рассказывается в материале издания Nation News.

Макаренко подчеркнул, что медики отмечают эпидемиологическую ситуацию, которая характеризуется высокими темпами прироста зараженных. Попытка вывести людей на улицу осложнит ситуацию. До того, как будет найдена эффективная вакцина, подобные призывы следует расценивать как угрозу жизни и здоровью людей. В такой ситуации может быть применена уголовная статья за заражение опасными заболеваниями.