Вассерман рассказал, чем осложняется ситуация с коронавирусом в США

Пока эпидемиологическая ситуация в США оставляет желать лучшего. На 1 августа там зафиксировано 4 707 584 случая заражения коронавирусом, а за последние сутки число зараженных выросло на 21 427 человек. Общее число смертей от инфекции — 156 772, за 24 часа зафиксировано 550 летальных случаев.

Эксперт полагает, что прогнозируемой медиками второй волны заражений COVID-19 не предвидится — вместо этого «будет одна, но большая». Новая волна эпидемиологических ограничений сейчас началась в тех государствах, которые «слишком рано» свернули необходимые меры.

В отличии от некоторых стран, в России за два месяца «обязательных выходных», благодаря которым удалось снизить нагрузку на систему здравоохранения, мобилизовала необходимые ресурсы и создала эффективные средства диагностики и сеть лечения, утверждает эксперт.

На 1 августа в России выявлено 5462 случая заболевания COVID-19. Всего заболевших за все время с начала пандемии — 845 443 человека, из них 646 524 выздоровели, а 14 058 умерли. Ранее инфекционист рассказал «Политике Сегодня», что резкого повышения заболеваемости коронавирусом в осенне-зимнем периоде не ожидается.