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 Вассерман рассказал, чем осложняется ситуация с коронавирусом в США

Вассерман рассказал, чем осложняется ситуация с коронавирусом в США
17:22   1 Августа 2020
Весь мир

Вассерман рассказал, чем осложняется ситуация с коронавирусом в США

Вассерман рассказал, чем осложняется ситуация с коронавирусом в США

Мир балансирует между вирусной и экономической эпидемиями, констатирует политолог Анатолий Вассерман, а ситуация в США и вовсе оставляет желать лучшего из-за кризиса, настигшего страну еще в 2008 году. Сейчас Вашингтон пожинает последствия.

«Вот в Соединённых Государствах Америки единой медицинской системы отродясь не бывало и пока не предвидится. Да и систему экономики как единой сети взаимодействующих производств там изрядно порушили за последние десятилетия, выводя многое в регионы с дешёвой рабочей силой. <…> Лишь напомню открытым текстом: нынешняя Вторая Великая депрессия началась в две тысячи восьмом году. Карантин, прервавший множество технологических цепочек, всего лишь позволил списать на вирус последствия стратегических ошибок множества богатых мира сего. Даже когда всё человечество провакцинируется — хозяйство придётся реконструировать», — пишет Вассерман в собственной колонке на сайте телеканала РЕН-ТВ.

Пока эпидемиологическая ситуация в США оставляет желать лучшего. На 1 августа там зафиксировано 4 707 584 случая заражения коронавирусом, а за последние сутки число зараженных выросло на 21 427 человек. Общее число смертей от инфекции — 156 772, за 24 часа зафиксировано 550 летальных случаев.

Вассерман рассказал, чем осложняется ситуация с коронавирусом в США

Эксперт полагает, что прогнозируемой медиками второй волны заражений COVID-19 не предвидится — вместо этого «будет одна, но большая». Новая волна эпидемиологических ограничений сейчас началась в тех государствах, которые «слишком рано» свернули необходимые меры.

В отличии от некоторых стран, в России за два месяца «обязательных выходных», благодаря которым удалось снизить нагрузку на систему здравоохранения, мобилизовала необходимые ресурсы и создала эффективные средства диагностики и сеть лечения, утверждает эксперт.

На 1 августа в России выявлено 5462 случая заболевания COVID-19. Всего заболевших за все время с начала пандемии — 845 443 человека, из них 646 524 выздоровели, а 14 058 умерли. Ранее инфекционист рассказал «Политике Сегодня», что резкого повышения заболеваемости коронавирусом в осенне-зимнем периоде не ожидается.

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Автор: Тимофей Булочкин
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