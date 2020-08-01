Роспотребнадзор обновил правила для пассажиров вывозных рейсов

Граждане Российской Федерации, которые возвращаются домой при помощи вывозных рейсов, больше не должны соблюдать обязательную самоизоляцию в течение двух недель.

Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Документ представлен на официальном портале правовой информации. При этом граждане, которые приезжают из-за границы, обязаны заполнить специальную анкету на портале "Госуслуги" не позже регистрации на рейс. Ограничение в виде обязательной 14-дневной самоизоляции было введено на фоне сложившейся эпидемиологической обстановки.

Кашель, который возникает у пациентов с коронавирусной инфекцией, имеет особые интонации. Об этом рассказал перенесший заболевание главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, передает телеканал "360". Актуальные данные о борьбе с пандемией следует отслеживать на портале стопкоронавирус.рф.