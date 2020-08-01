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16:22   1 Августа 2020
Общество

Роспотребнадзор обновил правила для пассажиров вывозных рейсов

Роспотребнадзор обновил правила для пассажиров вывозных рейсов

Граждане Российской Федерации, которые возвращаются домой при помощи вывозных рейсов, больше не должны соблюдать обязательную самоизоляцию в течение двух недель.

Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Документ представлен на официальном портале правовой информации. При этом граждане, которые приезжают из-за границы, обязаны заполнить специальную анкету на портале "Госуслуги" не позже регистрации на рейс. Ограничение в виде обязательной 14-дневной самоизоляции было введено на фоне сложившейся эпидемиологической обстановки.

Кашель, который возникает у пациентов с коронавирусной инфекцией, имеет особые интонации. Об этом рассказал перенесший заболевание главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, передает телеканал "360". Актуальные данные о борьбе с пандемией следует отслеживать на портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #роспотребнадзор #коронавирус #вывозные рейсы

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