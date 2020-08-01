Мезенцев: Минск не предоставил доказательств преступной деятельности задержанных россиян

Обвинения, которые выдвинула Белоруссия против задержанных в Минске россиян, не имеют никаких доказательств. Об этом заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

Власти Белоруссии не предоставили никаких фактов, подтверждающих попытки 33 россиян нарушить общественный правопорядок. Мезенцев отметил, что обвинения, выдвинутые Минском, абсурдны и неестественны.

Также дипломат надеется на взаимодействие с правоохранительными органами Белоруссии и рассчитывает на скорейшее освобождение граждан РФ.

Ранее в МИД РФ объясняли, что российские граждане направлялись в Венесуэлу транзитом через Минск. По неизвестным причинам россияне не попали на свой рейс и были вынуждены задержаться, пока белорусская компания приобретала новые билеты.