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15:58   1 Августа 2020
Экономика

Граждане РФ могут получить пособие в 3 тысячи рублей с августа

Граждане РФ могут получить пособие в 3 тысячи рублей с августа

Новая мера поддержки граждан России в период пандемии коронавируса позволит нуждающимся получить пособие в размере 3 тысяч рублей. Об условиях оформления дополнительной господдержки рассказали журналисты.

Новые правила материальной помощи будут распространяться на всех россиян, которые воспитывают несовершеннолетних детей. Дополнительное пособие предоставляется в том случае, если гражданин остался без постоянного заработка в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Для оформления помощи необходимо встать на учет в центре занятости в качестве безработного, сообщает PRIMPRESS.

Оформив все документы, гражданин России получит ежемесячное пособие по безработице в зависимости от региона проживания и по 3 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #выплаты #безработица #социальная политика

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