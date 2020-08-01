Граждане РФ могут получить пособие в 3 тысячи рублей с августа

Новая мера поддержки граждан России в период пандемии коронавируса позволит нуждающимся получить пособие в размере 3 тысяч рублей. Об условиях оформления дополнительной господдержки рассказали журналисты.

Новые правила материальной помощи будут распространяться на всех россиян, которые воспитывают несовершеннолетних детей. Дополнительное пособие предоставляется в том случае, если гражданин остался без постоянного заработка в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Для оформления помощи необходимо встать на учет в центре занятости в качестве безработного, сообщает PRIMPRESS.

Оформив все документы, гражданин России получит ежемесячное пособие по безработице в зависимости от региона проживания и по 3 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.