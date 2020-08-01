«Народный миллиард» с душком: в суде разоблачают очередную затею Грудинина

Скандальный миллиардер Павел Грудинин, который, по данным СМИ и экспертов, за годы директорства в «Совхозе им. Ленина» вывел за границу более девяти миллиардов совхозных рублей, пытается собрать очередной, десятый по счету миллиард, чтобы не возмещать из собственного кармана нанесенные совхозу убытки. Чтобы не допустить очередного обмана и не дать коммерсанту пустить собранные с людей деньги «налево», акционеры сельхозпредприятия обратились в суд.

После проигранной апелляции, миллиардер Павел Грудинин вышел на паперть с протянутой рукой, и объявил о сборе «народного миллиарда», чтобы выплатить собственные долги из чужого кармана. Хитрец не стал собирать деньги на личный счет, а воспользовался счетами ЗАО: якобы, это должно было помочь защититься от «рейдерского захвата» предприятия и построить на собранные средства детский парк. Вот только, как выяснилось буквально сразу, «красный барин» остался верен себе и вновь пытается обжулить всех вокруг.

«Обещать – не значит жениться», – с таким девизом, судя по всему, живет Павел Грудинин. Даже после развода с женой бизнесмен, распродававший совхозную землю и выплачивавший себе десятки миллионов рублей премий, не спешит сочетаться браком с любовницей, которая родила ему дочерей. Когда же речь идет о простых людях, цена обещаний коммерсанта и вовсе невысока: сегодня слово дал, а завтра – забрал. К тому же, выясняется, что «Совхоз им. Ленина» попросту не может собирать пожертвования, ведь ЗАО — коммерческая, а не благотворительная структура. Грудинин и его окружение об этом были прекрасно осведомлены с самого начала, но все равно решили нарушить закон.

Чтобы восстановить справедливость, в дело вступили миноритарные акционеры совхоза. Как выяснили «Народные новости», в июле акционеры подали в Видновский суд исковое заявление о признании дарением «перечисления денежных средств на счет Совхоза со стороны физических лиц с назначением платежа «Оплата за Грудинина ПН, дело № А41-89503/18, благотворительная помощь». Формулировка взята из призывов самого Грудинина, которые вот уже месяц распространяются в интернете и даже размещены на сайте совхоза.

Адвокат Артем Игнатенко, представляющий интересы акционеров ЗАО, указывает: призывы Павла Грудинина изначально содержали в себе признаки обмана.

«В информационном сообщении указывается, что совхоз собирает денежные средства не для погашения долга г-на Грудинина, а чтобы построить детский парк, не допустить захвата предприятия какими-то «рейдерами», – отмечает Игнатенко.

А это противоречит реальному положению дел.

Правое обоснование позиции истцов, по словам юриста, базируется на законе «О благотворительности». Российское законодательство (на которое Павел Грудинин ссылается при каждом удобном случае, когда ему это выгодно, а когда невыгодно – демонстративно игнорирует) не предусматривает пожертвований лицу для компенсации причиненных им убытков. В данном же случае, речь идет о возмещении убытков в размере более одного миллиарда рублей, которые Грудинин причинил совхозу.

Представители юридического сообщества соглашаются с обоснованием акционеров. Как полагает юрист Виталий Митькин, Грудинин мог организовать сбор средств на свой собственный счет для погашения долга перед совхозом, но в таком случае ему пришлось бы уплатить налог с собранных средств. В итоге решение коммерсанта больше похоже на пропагандистский трюк – воспользоваться счетами ЗАО, которое собирать пожертвования не может в принципе.

«И денежные средства, и в целом любое имущество, которое было каким-либо образом получено ЗАО «Совхоз им. Ленина» (т.е. коммерческой организацией, целью которой является извлечения прибыли) на безвозмездной основе от других физических лиц, может поступить в него только в качестве дарения», – соглашается с позицией миноритариев Митькин.

Если суд встанет на сторону акционеров и признает факт дарения денежных средств совхозу, это будет иметь важные и позитивные последствия.

«Мы подали настоящий иск, чтобы не вводить людей в заблуждение, и чтобы деньги, которые были собраны по этим информационным сообщениям, действительно пошли на строительство каких-то объектов инфраструктуры, а не на погашение долга г-на Грудинина, который тот сам же и создал вследствие своих недобросовестных действий», – говорит Игнатенко.

Перспективы удовлетворения иска оцениваются адвокатом как высокие, и стоит ожидать, что собранные в поддержку совхоза средства будут потрачены по назначению, а денежная афера Грудинина – очередная по счету, но далеко не последняя – потерпит крах.