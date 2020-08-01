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Участники малочисленной акции "Покорми голубей" в Петербурге разошлись

Участники малочисленной акции "Покорми голубей" в Петербурге разошлись

 Жители Петербурга не поддержали акцию "Покорми голубей" на Малой Садовой

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15:40   1 Августа 2020
Политика

Участники малочисленной акции "Покорми голубей" в Петербурге разошлись

Участники малочисленной акции "Покорми голубей" в Петербурге разошлись

Группа людей из движения "АгитРоссия" в субботу устроила незаконную акцию "Покорми голубей". Поводом для проведения мероприятия стал арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Однако незаконная акция не смогла привлечь внимания простых петербуржцев, пишет информационное агентство "Невские новости".

Правоохранители прибыли на Малую Садовую и освободили девушку, которая приковала себя наручниками к столбу. Они попросили участников мероприятия разойтись, так как проведение акции не было согласовано.

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Автор: Руслан Неглинный
#петербург #акция #Покорми голубей

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