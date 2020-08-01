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Участники малочисленной акции "Покорми голубей" в Петербурге разошлись

Участники малочисленной акции "Покорми голубей" в Петербурге разошлись

 Жители Петербурга не поддержали акцию "Покорми голубей" на Малой Садовой

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15:34   1 Августа 2020
Политика

Жители Петербурга не поддержали акцию "Покорми голубей" на Малой Садовой

Жители Петербурга не поддержали акцию "Покорми голубей" на Малой Садовой

Члены структуры "АгитРоссия" организовали незаконную акцию в центре Санкт-Петербурга. Для самопродвижения активисты использовали арест экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Однако незаконное мероприятие не нашло отклика среди горожан.

Акция проходила на Малой Садовой под лозунгом "Покорми голубей". Событие выглядело не просто странно, но и осталось без какого-либо внимания со стороны петербуржцев. Организаторы действа шумели и кричали, чем привлекли лишь сотрудников полиции, пишут "Невские новости".

Одна из активисток пристегнула себя наручниками к столбу и отказалась выполнять законные требования правоохранителей. Стражи порядка перекусили цепочку и вызволили девушку из рукотворных пут. Однако активистка продолжила сидеть на пешеходной дорожке.

Некоторые из участников незаконной акции были задержаны.

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Автор: Руслан Неглинный
#санкт-петербург #незаконная акция #АгитРоссия #Покорми голубей

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