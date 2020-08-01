Захарова назвала фантазией заявление поляков о "тротиле" на борту Качиньского

Заявления польской комиссии, что взрывы на борту самолета президента Польши Леха Качиньского в 2010 году произошли "из-за тротила", являются фантазийной выдумкой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы заявила, что "тротил в самолет заложила РФ". Каких-либо аргументов польская сторона при этом не приводит.

Захарова, комментируя заявление поляков, назвала "повторное расследование" Йокнапатофой (придуманный округ на юге США — Прим. ред) современной Польши. По ее словам, выдумка перешла в какой-то бесконечный фантазийный процесс. Официальный представитель МИД РФ посоветовала Польше прочитать расшифровку переговоров пилотов самолета, пишет ТАСС.