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15:22   1 Августа 2020
Политика

Захарова назвала фантазией заявление поляков о "тротиле" на борту Качиньского

Захарова назвала фантазией заявление поляков о "тротиле" на борту Качиньского

Заявления польской комиссии, что взрывы на борту самолета президента Польши Леха Качиньского в 2010 году произошли "из-за тротила", являются фантазийной выдумкой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы заявила, что "тротил в самолет заложила РФ". Каких-либо аргументов польская сторона при этом не приводит.

Захарова, комментируя заявление поляков, назвала "повторное расследование" Йокнапатофой (придуманный округ на юге США — Прим. ред) современной Польши. По ее словам, выдумка перешла в какой-то бесконечный фантазийный процесс. Официальный представитель МИД РФ посоветовала Польше прочитать расшифровку переговоров пилотов самолета, пишет ТАСС.

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Автор: Яна Либерман
#россия #захарова #польша #мид рф #качиньский

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