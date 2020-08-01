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15:22   1 Августа 2020
Армия

Шаповалов: созданная Асадом армия Сирии является самой боеспособной на Ближнем Востоке

Шаповалов: созданная Асадом армия Сирии является самой боеспособной на Ближнем Востоке

Президент Сирии Башар Асад сформировал самую боеспособную армию на Ближнем Востоке, считает заместитель директора Института истории политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

Сирийская арабская армия (САА) показала свой высокий профессионализм в ходе сражений и великих побед, заявил глава государства Башар Асад по случаю 75-летия основания войск страны, говорится в сообщении издания SANA в Twitter. Он подчеркнул, что бойцы правительственной армии не раз доказали свою храбрость и мужество в борьбе с терроризмом при поддержке России.

Боеспособность САА в настоящий момент находится на высочайшем уровне, отметил Шаповалов в комментарии ФАН. Он подчеркнул, что солдаты сирийских войск не раз продемонстрировали героизм в войне с боевиками, поддерживаемыми зарубежными государствами. Ввиду этого, по его словам, САА можно считать самой мощной армией на Ближнем Востоке.

"У Сирийской арабской армии беспрецедентный опыт, который позволяет ей иметь превосходство на региональном уровне. Даже несмотря на скромный бюджет — она более эффективна и боеспособна", — уверен политолог.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сирия #асад #саа #ближний восток

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