Транспортное сообщение между Россией и Абхазией возобновляется с 1 августа согласно совместному решению Роспотребнадзора и Минздрава РФ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующий документ.

Готовность Абхазии принять россиян оценили в Москве. Мишустин подписал распоряжение об открытие российско-абхазской границы. Международное сообщение в РФ открыто с Турцией, Великобританией и Танзанией. Власти обсуждали возобновление рейсов с Кубой.

Чартерные и регулярные авиаперевозки прекратились с 27 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. Исключения составили почтовые, гуманитарные, санитарные рейсы, а также перелеты по России, разрешенные правительством.