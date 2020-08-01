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15:13   1 Августа 2020
Общество

Мишустин подписал распоряжение об открытии границ России с Абхазией

Мишустин подписал распоряжение об открытии границ России с Абхазией

Транспортное сообщение между Россией и Абхазией возобновляется с 1 августа согласно совместному решению Роспотребнадзора и Минздрава РФ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующий документ.

Готовность Абхазии принять россиян оценили в Москве. Мишустин подписал распоряжение об открытие российско-абхазской границы. Международное сообщение в РФ открыто с Турцией, Великобританией и Танзанией. Власти обсуждали возобновление рейсов с Кубой.

Чартерные и регулярные авиаперевозки прекратились с 27 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. Исключения составили почтовые, гуманитарные, санитарные рейсы, а также перелеты по России, разрешенные правительством.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #абхазия #границы #мишустин

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