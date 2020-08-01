Задержание россиян под Минском в Европе считают срежиссированной акцией. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Очень рассчитываю, что инцидент будет преодолен в интересах развития братских отношений между странами", — отметил Нарышкин.

Глава СВР также заявил, что служба следит за развитием события, в том числе за тем, какие оценки ситуации дают политические элиты других государств. Нарышкин выразил надежду, что вскоре инцидент будет исчерпан и преодолен.