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 Глава СВР: задержание россиян под Минском в ЕС считают срежиссированным

Глава СВР: задержание россиян под Минском в ЕС считают срежиссированным
Участники малочисленной акции "Покорми голубей" в Петербурге разошлись

Участники малочисленной акции "Покорми голубей" в Петербурге разошлись

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14:41   1 Августа 2020
Россия

Глава СВР: задержание россиян под Минском в ЕС считают срежиссированным

Глава СВР: задержание россиян под Минском в ЕС считают срежиссированным

Задержание россиян под Минском в Европе считают срежиссированной акцией. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Очень рассчитываю, что инцидент будет преодолен в интересах развития братских отношений между странами", — отметил Нарышкин.

Глава СВР также заявил, что служба следит за развитием события, в том числе за тем, какие оценки ситуации дают политические элиты других государств. Нарышкин выразил надежду, что вскоре инцидент будет исчерпан и преодолен.

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Автор: Илья Романович
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