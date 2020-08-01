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Участники малочисленной акции "Покорми голубей" в Петербурге разошлись

Участники малочисленной акции "Покорми голубей" в Петербурге разошлись

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14:27   1 Августа 2020
Общество

Беглов поздравил пожарных Петербурга с 15-летием со дня образования ведомства

Беглов поздравил пожарных Петербурга с 15-летием со дня образования ведомства

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников противопожарной службы города с 15-м юбилеем образования ведомства.

Градоначальник выразил благодарность пожарным за самоотверженность и верность своему делу, сообщает пресс-служба Смольного. Он отметил, что каждый день они совершают подвиг во имя спасения людей. За полтора десятилетия пожарные спасли от смерти тысячи жителей Санкт-Петербурга. Беглов пожелал всем сотрудникам городской противопожарной службы крепкого здоровья и успехов в служении делу, сообщает издание "Невские новости".

Сегодня губернатор совершил рабочий визит во Фрунзенский район города и проверил готовность к открытию новой общеобразовательной школы №226, расположенной на Южном шоссе.

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Автор: Яна Либерман
#пожарные #беглов #15 лет

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