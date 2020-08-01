Оперштаб разрешил россиянам летать в Швейцарию с 15 августа

Россия откроет воздушные границы со Швейцарией с 15 августа. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Оперштаб во главе с председателем органа Татьяной Голиковой принял решение о возобновлении международного авиасообщения России со Швейцарией. Рейсы Москва — Женева будут совершаться каждую неделю, говорится в тексте документа.

Роспотребнадзор опубликует постановление главного государственного санитарного врача, которое регулирует порядок прибытия в Россию воздушным транспортом, приводит комментарий оперштаба ТАСС.