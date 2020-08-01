Названо количество машин, проехавших по Крымскому мосту с начала лета

Более миллиона автомобилей проехали по Крымском мосту за два прошедших летних месяца. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань".

Наиболее интенсивный поток автомобилей зафиксирован в июле. В этом месяце по Крымскому мосту проехало в 2,8 раза больше машин, чем в июне. Переправу пересекают не только "легковушки", но и большегрузы. Количество грузового транспорта на Крымском мосту увеличилось на 10%.

Больше всего машин въехало в Крым 20 июля — 17 672. Максимум в обратном направлении был зафиксирован 31 июля — 16 827 машин. Эксперты предполагают, что наибольшая нагрузка на Крымский мост придется в августе. Отдых в Крыму у россиян в этом году пользуется невероятным спросом, отмечает канал "360" со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.