Российские С-400 или американские истребители? Турция не хочет выбирать

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в Twitter, что Турция готова «устранить все проблемы», вызвавшие претензии США в связи с покупкой Анкарой российских ЗРК С-400.

«Я хотел бы подчеркнуть, что в программе F-35 Турция является партнером, а не клиентом. Безопасность программы F-35 также важна для Турции. Мы с технической точки зрения готовы устранить все проблемы, вызывавшие претензии со стороны США, в отношении соответствия С-400 и F-35», — написал Акар в соцсети.

Ничего конкретного министр не сказал, поэтому пока неизвестно, что именно Турция предложила США.

В российских СМИ новость распространилась с заголовками: «Турция объявила о передаче технологий российских С-400 США». Тем временем, 28 июля глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о продолжении работы над поставкой второй партии систем ПВО С-400 Турции. Договоренности по этому поводу у российской и турецкой сторон уже есть.

«Политика Сегодня» выяснила, как могут развиваться события.

С чего все началось

Три года назад решение Анкары о закупке российских ЗРК для обеспечения национальной безопасности и суверенитета посеяло раздор в НАТО: как никак Турция — ключевой союзник Штатов в регионе, там находится американская военная база. Кроме того, Вашингтон настойчиво предлагал Анкаре американские комплексы Patriot. Сделке с Россией Белый дом пытался традиционно помешать угрозами санкций, задержкой в поставках оплаченных Турцией самолетов F-35 или вообще их отменить. К слову, за восемь истребителей-бомбардировщиков Турция заплатила более 850 миллионов долларов.

Несмотря на все угрозы, в 2019 году турки все же закупили первую партию новейших российских ЗРК С-400.

В ответ Штаты исключили Турцию из программы по производству истребителя-бомбардировщика F-35 (Анкара снабжала деталями для сборки самолетов). Правда, Вашингтон пока так и не рискнул разорвать договор о поставках — уж очень затратной вышла программа по созданию F-35 — более 1,3 триллиона долларов.

Корпорация-производитель «Lockheed Martin» продала более 500 F-35 в девять стран мира, Турция получила только пять единиц, еще восемь самолетов — в листе ожидания. А первоначально речь шла о поставках сотни истребителей в черноморскую страну.

США могут пожертвовать Турцией

США вполне могут выкупить произведенные для Турции истребители F-35 для внутреннего использования. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко. Место Анкары в поставках деталей для истребителей со временем могут занять другие страны, считает эксперт.

«Турция — существенный поставщик. Она производит отдельные компоненты для центральной части фюзеляжа F-35, была единственным поставщиком в отношении экранов, многофункциональных дисплеев. Но дело в том, что американцы смогут решить эту проблему: может, не очень быстро, но они уже предпринимали эти шаги, это не является чем-то сильно критическим. Да, проблемы с Турцией могут вызвать определенные сбои поставок: в год, грубо говоря, вместо 130 машин США будут делать 110. Конечно, это нежелательно, но это будет только на первом этапе. Технологически Штаты входят в большую международную кооперацию — например, европейские страны, которые являются покупателями этого самолета. Израиль тоже участвует в сборке», — объяснил Пономаренко.

Пономаренко сомневается, что потенциальная потеря Штатами одного из покупателей F-35 в лице Турции будет критичной для Вашингтона. Сейчас государства, дружественные Америке, наращивают военный потенциал, так что проблем со спросом на истребители у страны нет.

«Для многих стран-союзниц США встанет вопрос о приобретении дополнительных партий [самолетов]. Очевидный пример — это Япония, которая серьезно увеличила план закупок. Я думаю, что эту нишу союзники США достаточно быстро займут. Поэтому серьезных проблем для программы F-35 я не вижу», — сказал собеседник «Политики Сегодня».

В любом случае, подчеркнул Олег Пономаренко, заявление Минобороны Турции пока не дает намеков на то, какой путь выбирает Анкара.

«Ситуация остается не очень определенной. Что будет делать Турция, если она купила у России ЗРК на 2,5 миллиарда долларов и готовятся еще следующие два дивизиона? Закупленные С-400 не будут использовать? Это очень сомнительно. Как быть с требованиями американцев, что С-400 и F-35 не совместимы и их намерением приобрести для американских ВВС те истребители, которые уже произведены для Турции? Там сейчас порядка 6–8 таких машин. Есть смысл подождать и посмотреть, о чем договорятся Турция и США», — считает специалист.

Турция купила у России четыре дивизиона С-400 «Триумф». Осенью 2019 года «Рособоронэкспорт» отчитался, что РФ выполнила контракт досрочно, Анкара получила все элементы системы, включая ракеты. ЗРК С-400 способны поражать самолеты стратегической и тактической авиации, баллистические ракеты и другие средства воздушного нападения.