Международное авиасообщение в России будут возобновлять постепенно

Заграничные рейсы в России начнут возобновляться постепенно, о полном открытии всех границ речи не идет. Об этом сообщил источник СМИ 1 августа.

Международное авиасообщение будет осуществляться в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на основе принципа взаимности. Никаких распоряжений о подготовке рейсов по всем направлениям в авиакомпании не поступало, пишет Интерфакс.

Сообщения о снятии всех ограничений авиакомпаниям не поступали. Регулярные и чартерные рейсы прекратились в РФ с 27 марта из-за пандемии коронавируса, за исключением почтовых, гуманитарных, санитарных и специальных перелетов. Оперштаб разрешил открыть перелеты между Россией и Швейцарией с 15 августа, передает телеканал "360".