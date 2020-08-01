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13:25   1 Августа 2020
Общество

Международное авиасообщение в России будут возобновлять постепенно

Международное авиасообщение в России будут возобновлять постепенно

Заграничные рейсы в России начнут возобновляться постепенно, о полном открытии всех границ речи не идет. Об этом сообщил источник СМИ 1 августа.

Международное авиасообщение будет осуществляться в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на основе принципа взаимности. Никаких распоряжений о подготовке рейсов по всем направлениям в авиакомпании не поступало, пишет Интерфакс.

Сообщения о снятии всех ограничений авиакомпаниям не поступали. Регулярные и чартерные рейсы прекратились в РФ с 27 марта из-за пандемии коронавируса, за исключением почтовых, гуманитарных, санитарных и специальных перелетов. Оперштаб разрешил открыть перелеты между Россией и Швейцарией с 15 августа, передает телеканал "360".

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Автор: Ирина Большунова
#перелеты #авиасообщение #ограничения

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