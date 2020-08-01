Шаповалов: США раскручивают старые механизмы антироссийском пропаганды

США приступили к своей старой избирательной стратегии о якобы "российском вмешательстве" в американские выборы. Об этом рассказал политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о якобы "вмешательстве Российской Федерации в президентские выборы 2020 года", которые еще не состоялись. По версии Пелоси, об этом американским властям сообщила разведка, пишет сайт Экономика Сегодня. Спикер подчеркнула, что правительство в связи с этим должно организовать выборы без вмешательств, а также обеспечить возможность очного и онлайн-голосования.

Шаповалов выразил мнение, что заявления о "российском вмешательстве в предвыборный процесс" - это единая избирательная стратегия американской политической элиты. Данный тезис был выработан еще в 2016 году, когда на пост президента баллотировался Дональд Трамп. Спустя четыре года США приняла решение раскрутить старый и уже неоригинальный механизм антироссийской пропаганды.

Также политолог отметил, что тезис носит утилитарный и внутриполитический характер, а Пелоси лишь пытается усилить позиции кандидата от своей партии. Расследования американских спецслужб о мнимых связях Трампа с Россией в 2016 году не дали никаких результатов, и в данный момент эту стратегию в США пытаются отработать снова.