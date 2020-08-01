Консул РФ рассказал о встрече с задержанными россиянами в Белоруссии

Российские дипломаты провели встречу с задержанными гражданами страны в Белоруссии. Об этом сообщил консул посольства РФ в республике Кирилл Плетнев.

Консул отметил, что в ситуации с арестом россиян явно прослеживается тенденциозность действий Минска.

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев назвал "абсурдными" и "неестественными" претензии Минска к удерживаемым российским гражданам. По его словам, тенденциозная подача материалов о сложившейся ситуации наносит ущерб отношениям обеих стран.

Задержанные граждане РФ переведены в более комфортные учреждения под Минском, пишет Федеральное агентство новостей.