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 Публицист Стариков назвал фильм «Шугалей» уникальным для российского кино

Публицист Стариков назвал фильм «Шугалей» уникальным для российского кино
Оперштаб разрешил россиянам летать в Швейцарию с 15 августа

Оперштаб разрешил россиянам летать в Швейцарию с 15 августа

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12:44   1 Августа 2020
Политика

Консул РФ рассказал о встрече с задержанными россиянами в Белоруссии

Консул РФ рассказал о встрече с задержанными россиянами в Белоруссии

Российские дипломаты провели встречу с задержанными гражданами страны в Белоруссии. Об этом сообщил консул посольства РФ в республике Кирилл Плетнев.

Консул отметил, что в ситуации с арестом россиян явно прослеживается тенденциозность действий Минска.

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев назвал "абсурдными" и "неестественными" претензии Минска к удерживаемым российским гражданам. По его словам, тенденциозная подача материалов о сложившейся ситуации наносит ущерб отношениям обеих стран.

Задержанные граждане РФ переведены в более комфортные учреждения под Минском, пишет Федеральное агентство новостей.

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Автор: Илья Романович
#задержание #белоруссия #консул

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