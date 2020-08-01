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Оперштаб разрешил россиянам летать в Швейцарию с 15 августа

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12:43   1 Августа 2020
Общество

Пандемия коронавируса на Украине идет по "летальному сценарию"

Пандемия коронавируса на Украине идет по "летальному сценарию"

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко оценил эпидемиологическую обстановку в стране и заявил, что пандемия коронавируса идет по "желтому сценарию".

"Желтый" сценарий, или летальный, предполагает, что возможно до четырех тыс. летальных случаев. Ляшко сообщил об этом в ходе брифинга. Вначале Украина развивалась по "желто-зеленому" сценарию, сейчас же он перешел на другой этап, рассказал заместитель министра здравоохранения.

Мужчине из Тернопольской области Украины тритий раз диагностируют коронавирусную инфекцию. Информацией об этом поделился начальник регионального управления здравоохранения Владимир Богайчук, передает телеканал "360".

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Автор: Василий Пименов
#украина #пандемия #коронавирус

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