Первоначальный взнос для льготной ипотеки в России снизят до 15%

Российское правительство снизит первоначальный взнос по льготной ипотеке. Он составит 15%.

До этого в рамках льготной ипотеки требовалось вносить 20% в качестве первого взноса. Об этом сообщил источник РБК на финансовом рынке. Постановление о снижении взноса подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ожидается, что о решении правительства будет объявлено 3 августа. Канал "360" рассказал жителям Подмосковья о возможностях получить льготную ипотеку. Те, кто покупают жилье при 20% взносе, могут претендовать на 12% ипотеку, сообщил глава региона Андрей Воробьев.