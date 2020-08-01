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 Первоначальный взнос для льготной ипотеки в России снизят до 15%

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12:40   1 Августа 2020
Экономика

Первоначальный взнос для льготной ипотеки в России снизят до 15%

Первоначальный взнос для льготной ипотеки в России снизят до 15%

Российское правительство снизит первоначальный взнос по льготной ипотеке. Он составит 15%.

До этого в рамках льготной ипотеки требовалось вносить 20% в качестве первого взноса. Об этом сообщил источник РБК на финансовом рынке. Постановление о снижении взноса подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ожидается, что о решении правительства будет объявлено 3 августа. Канал "360" рассказал жителям Подмосковья о возможностях получить льготную ипотеку. Те, кто покупают жилье при 20% взносе, могут претендовать на 12% ипотеку, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #ипотека #взнос

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