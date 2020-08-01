США разместят ракеты средней дальности против КНР в Индо-Тихоокеанском регионе

Вашингтон готов пойти на эскалацию ситуации в приближенных к КНР регионам, разместив там сверхзвуковое вооружение и ракеты средней дальности. Об этом сообщил командующий штабом Сухопутных войск США Джеймс Макконвилл.

Как стало известно, американцы хотят разместить в Индо-Тихоокеанском регионе вооружение, которое раньше запрещалось Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По словам генерала Макконвилла, США создают ракеты средней дальности и готовятся к доставке гиперзвукового вооружения в регион. Вашингтон должен ограничить доступ КНР в отдельные регионы, пишет News Front.

Телеканал "Царьград" сообщал, что МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне.