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12:33   1 Августа 2020
Политика

США разместят ракеты средней дальности против КНР в Индо-Тихоокеанском регионе

США разместят ракеты средней дальности против КНР в Индо-Тихоокеанском регионе

Вашингтон готов пойти на эскалацию ситуации в приближенных к КНР регионам, разместив там сверхзвуковое вооружение и ракеты средней дальности. Об этом сообщил командующий штабом Сухопутных войск США Джеймс Макконвилл.

Как стало известно, американцы хотят разместить в Индо-Тихоокеанском регионе вооружение, которое раньше запрещалось Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По словам генерала Макконвилла, США создают ракеты средней дальности и готовятся к доставке гиперзвукового вооружения в регион. Вашингтон должен ограничить доступ КНР в отдельные регионы, пишет News Front.

Телеканал "Царьград" сообщал, что МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне.

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Автор: Яна Либерман
#сша #китай #вашингтон #ракеты

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