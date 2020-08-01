Россияне собираются потратить выплату от ПФР на сборы детей в школу

Россияне собираются потратить августовскую выплату в 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда России (ПФР) на сборы детей в школу или детский сад.

Российские семьи рассказали, что если в августе получат выплату, то потратят ее на детей, пишет PRIMPRESS. Граждане просят продлить выплаты, полученные ими ранее в июне и июле. По их словам, сейчас нужна помощь, чтобы собрать детей в школу, так как пандемия внесла свои коррективы в работу и зарплату родителей.

В комментариях граждане пишут, что денежная выплата от государства очень поможет собрать детей в школу. Средства планируют потратить на покупку канцтоваров, формы, рубашек, сумок, а родители спортсменов говорят о дополнительных тратах с учетом занятий ребенка.